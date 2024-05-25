Зеленський показав моторошне відео гіпермаркету, який обстріляли росіяни в Харкові
Вдень 25 травня російська армія цинічно вдарила по "Епіцентру" у Харкові. Володимир Зеленський показав кадри з місця влучання.
На жаль, внаслідок атаки по будівельному гіпермаркету є постраждалі та загиблі. Всередині могло перебувати понад дві сотні людей, 15 працівників не виходять на зв'язок.
Дивіться також Росіяни влучили в будівельний гіпермаркет у Харкові: є жертви
Удар по "Епіцентру"
Володимир Зеленський розповів про черговий російський удар по Харкову. Цього разу ворог атакував будівельний гіпермаркет, у якому було багато людей.
Станом на зараз відомо, що в гіпермаркеті могли перебувати понад 200 людей. Усі служби вже на місці надають допомогу – рятують людей і ліквідовують пожежу, яка повністю охопила приміщення, 10 тисяч квадратних метрів. Відомо про загиблих і поранених,
– написав президент.
Пожежа, що спалахнула після удару по "Епіцентру": дивіться відео
Гарант наголосив, що якби Україна мала достатньо засобів ППО та сучасної бойової авіації, такі російські удари стали б просто неможливими. Зеленський звернувся до лідерів всіх держав з закликом посилити українську ППО. За його словами, це завдання можливо виконати тільки спільно зі світом.
"Щодня ми закликаємо світ: дайте нам ППО, врятуйте людей. Кожне неприйняте рішення про підтримку – це втрата наших людей, – сказав Зеленський.
Деталі атаки на Харків
- Повітряна тривога у Харкові 25 травня тривала понад 8 годин. Близько о 16:02 у місті вкотре пролунали потужні вибухи. Повідомлялося про влучання у спальному районі.
- Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов згодом повідомив, що окупанти вдарили 2 КАБами по будівельному гіпермаркету.
- О 16:45 мер Харкова зазначив, що на жаль, внаслідок підступного ворожого удару по торгівельному центру також є багато людей, які зникли безвісти. Також багато поранених. Станом на 16:51 кількість постраждалих вже збільшилася до 11 осіб.