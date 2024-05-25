Зеленський показав моторошне відео гіпермаркету, який обстріляли росіяни в Харкові

Вдень 25 травня російська армія цинічно вдарила по "Епіцентру" у Харкові. Володимир Зеленський показав кадри з місця влучання.

На жаль, внаслідок атаки по будівельному гіпермаркету є постраждалі та загиблі. Всередині могло перебувати понад дві сотні людей, 15 працівників не виходять на зв'язок.

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Удар по "Епіцентру"

Володимир Зеленський розповів про черговий російський удар по Харкову. Цього разу ворог атакував будівельний гіпермаркет, у якому було багато людей.

Станом на зараз відомо, що в гіпермаркеті могли перебувати понад 200 людей. Усі служби вже на місці надають допомогу – рятують людей і ліквідовують пожежу, яка повністю охопила приміщення, 10 тисяч квадратних метрів. Відомо про загиблих і поранених,

– написав президент.

Пожежа, що спалахнула після удару по "Епіцентру": дивіться відео

Гарант наголосив, що якби Україна мала достатньо засобів ППО та сучасної бойової авіації, такі російські удари стали б просто неможливими. Зеленський звернувся до лідерів всіх держав з закликом посилити українську ППО. За його словами, це завдання можливо виконати тільки спільно зі світом.

"Щодня ми закликаємо світ: дайте нам ППО, врятуйте людей. Кожне неприйняте рішення про підтримку – це втрата наших людей, – сказав Зеленський.

Деталі атаки на Харків