У цьому випадку я обираю Україну, а не економічний форум, але все може змінитись, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський наразі не їде до Давосу на форум Всесвітній економічний форум. Він залишається в Києві у зв'язку з масованою російською атакою.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на джерела в Офісі Президента та заяву президента.

Чи вирушить Зеленський до Давосу?

Зеленський заявив, що наразі залишається в Україні, де координує роботу служб через ситуацію в енергетиці. За його словами, це зараз "найголовніший пріоритет". Президент наголосив, що "обирає Україну", а не форум у Давосі.

Він зазначив, що план процвітання та гарантії безпеки – дуже важливі два документи, і робота над ними майже завершена. Залишається "остання миля".

Глава держави додав, що поїздка до Давоса можлива, якщо документи будуть готові або з’являться рішення щодо енергетичних пакетів чи додаткового ППО, але поки що він залишається в Києві.

Президент також підтвердив журналістам, що Трамп запросив його долучитись до Ради миру щодо сектора Гази.

