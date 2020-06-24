Шахтарі з Львівської області вже другий день поспіль протестують під Офісом Президента з вимогою виплатити їм зарплату. Володимир Зеленський вийшов до протестувальників та пообіцяв протягом кільком днів вирішити питання із заборгованістю перед гірниками.

Президент вийшов 24 червня до шахтарів з Львівщини, які другий день протестують, повідомили у телеграм-каналі PavlovskyNews.

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Гірники вимагають виплатити їм заборгованості зі зарплати.

Я вам обіцяю – ми все зробимо. Дайте мені кілька днів. Я зараз розберуся з" Центренерго", чому вони не виплачують гроші,

– заявив Зеленський.

Та порекомендував шахтарям їхати додому, до своїх родин.

Протести шахтарів: що відомо

23 червня працівники шахти "Надія" зі Соснівки Львівської області зібралися під Офісом Президента на протест. Вони стукали касками та просили виплатити їм зарплату.

За словами мітингувальників, майже 800 співробітників недоотримали в загальній сумі 58 мільйонів гривень.

Зверніть увагу! 6 березня, одразу після призначення очільником уряду Денис Шмигаль пообіцяв, що всі борги шахтарям невдовзі погасять. А новий уряд напрацює програму, що запобігатиме утворенню нових боргів перед гірниками.