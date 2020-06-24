Дайте кілька днів – ми все зробимо: Зеленський пообіцяв шахтарям виплату зарплати
Шахтарі з Львівської області вже другий день поспіль протестують під Офісом Президента з вимогою виплатити їм зарплату. Володимир Зеленський вийшов до протестувальників та пообіцяв протягом кільком днів вирішити питання із заборгованістю перед гірниками.
Президент вийшов 24 червня до шахтарів з Львівщини, які другий день протестують, повідомили у телеграм-каналі PavlovskyNews.
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Гірники вимагають виплатити їм заборгованості зі зарплати.
Я вам обіцяю – ми все зробимо. Дайте мені кілька днів. Я зараз розберуся з" Центренерго", чому вони не виплачують гроші,
– заявив Зеленський.
Та порекомендував шахтарям їхати додому, до своїх родин.
Протести шахтарів: що відомо
- 23 червня працівники шахти "Надія" зі Соснівки Львівської області зібралися під Офісом Президента на протест. Вони стукали касками та просили виплатити їм зарплату.
- За словами мітингувальників, майже 800 співробітників недоотримали в загальній сумі 58 мільйонів гривень.