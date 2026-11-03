"Визначила Європу своїм ворогом": Зеленський застеріг щодо мілітаризації Росії

Володимир Зеленський звернув увагу на тривале військове нарощування Росії, спрямоване проти європейських держав. Москва вже розглядає мирну та об'єднану Європу як безпосереднього противника.

Про це глава держави висловився під час свого виступу на Берлінській безпековій конференції 3 листопада.

Які є загрози з боку Росії?

Створені Москвою військові потужності створюють тривалі виклики безпеці континенту. Президент наголосив, що ця небезпека не зникне сама собою протягом року.

Окрему увагу Зеленський закликав звернути на військову інфраструктуру, яку Росія розбудовувала протягом останніх років. За його словами, її масштаби надто великі, щоб бути спрямованими лише проти України.

За оцінкою президента, створений потенціал російської армії становить безпосередню загрозу і для інших європейських країн.

Подивіться на військову інфраструктуру, яку Росія створювала протягом останніх років. Невже все це лише для України? Її надто багато, щоб вона була призначена тільки для однієї країни. Вона спрямована проти вас,

– підкреслив Зеленський.

До слова, глава держави у своєму виступі значну увагу приділив питанню перебудови загальної системи безпеки у світі. Так, США можуть більше не повернутися до попереднього підходу до безпеки своїх союзників.

За його словами, Америка може зосередитися передусім на власних інтересах і менше зважати на те, що без її підтримки інші країни можуть втратити захист.

Зверніть увагу, що докладно про основні заяви президента ви зможете прочитати в хронології 24 Каналу.