Пам’ятайте, яке зло воює проти нас, – Зеленський попередив про загрози атак на Різдво
7 січня українці відзначатимуть Різдво Христове за Юліанським календарем. Однак у час війни важливо пам'ятати про те, з ким ми воюємо, аби не забувати про загрози.
На цьому президент Володимир Зеленський наголосив під час звернення до Україні, повідомляє 24 Канал. Глава держави закликає реагувати на всі сигнали тривоги.
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Дбайте про безпеку на Різдво
Володимир Зеленський підкреслив, що сили Протиповітряної оборони роблять усе можливе для захисту нашої держави від ворожих атак, однак кожен із нас повинен їм допомогти тим, що дбатиме про власну безпеку.
Будь ласка, памʼятайте, яке зло воює проти нас. Зважайте на сигнали повітряної тривоги, і особливо цими святковими днями. Наші бійці ППО зроблять усе можливе. Але, будь ласка, допомагайте їм тим, що дбаєте про свою безпеку,
– наголосив президент.