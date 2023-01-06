Пам’ятайте, яке зло воює проти нас, – Зеленський попередив про загрози атак на Різдво

7 січня українці відзначатимуть Різдво Христове за Юліанським календарем. Однак у час війни важливо пам'ятати про те, з ким ми воюємо, аби не забувати про загрози.

На цьому президент Володимир Зеленський наголосив під час звернення до Україні, повідомляє 24 Канал. Глава держави закликає реагувати на всі сигнали тривоги.

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Дбайте про безпеку на Різдво

Володимир Зеленський підкреслив, що сили Протиповітряної оборони роблять усе можливе для захисту нашої держави від ворожих атак, однак кожен із нас повинен їм допомогти тим, що дбатиме про власну безпеку.

Будь ласка, памʼятайте, яке зло воює проти нас. Зважайте на сигнали повітряної тривоги, і особливо цими святковими днями. Наші бійці ППО зроблять усе можливе. Але, будь ласка, допомагайте їм тим, що дбаєте про свою безпеку,

– наголосив президент.

Росія є країною-терористом, яка обстрілює Україну як в будні дні, так і святкові. Ворог обстрілював перед Великоднем Одесу, на Великдень – Харківщину й Полтавщину, а на наступний день – низку регіонів, зокрема Вінничину, де загинули люди. Росія обстріляла Херсон 24 грудня і запустила іранські дрони в новорічну ніч. Неможливо передбачити, коли й куди ворог запустить ракети наступного разу – в житловий будинок, школу, лікарню, підстанцію тощо. Однак важливо перебувати в укритті під час повітряної тривоги. Крім того, неможливо передбачити, куди впадуть уламки ворожої ракети після успішної роботи ППО.