Росія має знати, яка буде відповідь за удар по Банковій, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що Москва має знати, якою буде відповідь за удар по Офісу Президента. Зокрема, мовиться про атаку по центру ухвалення рішень у Росії.

Цю інформацію президент України повідомив під час інтерв'ю канадським телеканалам CTV та CBC, повідомляє 24 канал. Володимир Зеленський пригадав, що Кремль лякає ядерним ударом.

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Зеленський прокоментував погрози росіян вдарити по Банковій

Володимир Зеленський пригадав, що ми постійно чуємо заклики, що Росія має завдати удару по центрах ухвалення рішень в Україні.

Президент сказав, що не важливо, чи є Україна країною НАТО, чи не НАТО. Адже загроза ядерного удару є на європейському континенті.

Якщо звучить меседж, що буде удар по центру ухвалення рішень, то відповідь світу має бути такою: "Дивись, якщо ти вдариш по Банковій, то буде удар там, де ти знаходишся. Удар по тому, хто дає завдання вбивати людей",

– заявив Зеленський.

Президент зауважив, що нікому не дозволено просто шантажувати, як терорист. Саме тому, за словами Володимира Зеленського:

"якщо ти (мовиться про Путіна – 24 канал) так зробиш, ти маєш знати: за секунду, вже попри наслідки твого удару, буде удар по центру ухвалення рішень у тебе, у твоїй державі;

це ніякий не шантаж, це питання того, що тобі погрожують, але той, хто погрожує, повинен про це знати;

це як якась людина, яка вбиває на вулиці іншу людину або грабує – перед тим, як пограбувати чи убити, вона знає, що вона сяде у тюрму, тому що вона винна".

Президент України підсумував, що про гуманізм можна довго говорити, проте Україна живе в такій ситуації та з таким сусідом, який, окрім сили, нічого не розуміє.

Погрози росіян вдарити по Банковій

Росія не перший місяць погрожує вдарити по центру ухвалення рішень в Україні. Зокрема, у квітні ці погрози лунали після того, як Велика Британія заявила, що Україна має право атакувати цілі на території Росії навіть їхньою зброєю.

Тоді у Москві говорили, що нібито російські війська вже у "цілодобовій готовності", щоб завдати ударів у відповідь "високоточною зброєю" великої дальності по центрах ухвалення відповідних рішень у Києві.

Згодом в серпні російські пропагандисти після загибелі доньки ідеолога "русского міра" Дарьї Дугіної заявили, що нібито там є "український слід". Пропагандистка Маргарита Симоньян вимагала завдати "удару у відповідь".

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