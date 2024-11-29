Зеленський призначив командира 93-ї бригади Павла Палісу заступником Єрмака

Президент розповів, що затверджено кілька кадрових змін. Зокрема, призначено нового командувача Сухопутних військ Збройних Сил України та нового заступника Головкома.

Проте це не єдині призначення на сьогодні. Про це гарант повідомив у своєму вечірньому зверненні, пише 24 Канал.

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Кадрові зміни

Президент Зеленський зазначив, що разом із Головкомом Сирським сьогодні визначили, що варто провести заміну командувача Сухопутних військ ЗСУ. Відтак, новим командувачем призначений генерал-майор Михайло Драпатий. Також новим заступником Головкома призначений полковник Олег Апостол. До цього він командував 95-ю бригадою ДШВ.

Президент зазначив, що обидва – дуже досвідчені воїни.

Лідер України вказав, що Михайло Драпатий у цьому році організував оборону на Харківському напрямку та фактично зірвав російську наступальну операцію. Загалом він із 2014-го року на війні, на найбільш гарячих та відповідальних напрямках.

Президент зазначив, що Олег Апостол – Герой України, пройшов усі командні посади в підрозділах ДШВ, також захищає нашу державу з 14-го року, чітко знає, що необхідно для зміцнення боєздатності нашої армії. Зараз саме він буде відповідати за нову якість підготовки наших воїнів. У нього є повна підтримка на всіх рівнях, щоб забезпечити саме це, зазначив Зеленський.

"Сухопутні війська Збройних Сил України – це основа армії. І багато залежить для України від того, наскільки ефективно працюватиме структура Сухопутних військ і всіх Сил оборони та безпеки України. Потрібні зміни – зміни в управлінні людьми, які забезпечать більше результатів на полі бою", – вказав президент.

Призначив також полковника Павла Палісу заступником керівника Офісу – бойовий командир, командир 93-ї бригади "Холодний Яр". Він добре розуміє, що в бригадах, на фронті, і мені потрібна саме така людина, щоб точно знав в щоденному режимі інформацію безпосередньо з фронту,

– наголосив Зеленський.

Зеленський провів Ставку та поспілкувався з лідерами низки держав

Президент вказав, що провів сьогодні засідання Ставки. Найбільше уваги приділили енергетиці: захисту обʼєктів, роботі з відновлення. Зокрема, були відповідні доповіді. "Є завдання і щодо прикриття об’єктів, і щодо комунікації з партнерами заради постачання систем ППО", – вказав президент.

Лідер України вказав, що говорив сьогодні з канцлером Німеччини Шольцом. Він подякував Шольцу за лідерство Німеччини в постачанні ППО – це "Петріоти" та системи "Айріс-Т". Також сторони обговорили їхні наступні кроки в оборонній співпраці.

Також президент сьогодні поспілкувався з лідером Франції Еммануелем Макроном. Він зазначив, що вдячний Макрону за те, що сприйняв наш запит щодо додаткового постачання.

І Франція, і Німеччина можуть іще більш суттєво допомогти нам зараз у захисті проти російських терористичних ударів,

– вказав президент.

Він зазначив, що Україна координує контакти і з іншими партнерами. Зокрема, Зеленський поговорив і з прем’єр-міністром Норвегії Стере. Він подякував йому особисто і його урядовій команді, команді Норвегії за збільшення підтримки України на наступний рік. Зеленський зазначив, що це дуже цінно. Він висловив вдячність парламенту Норвегії за консолідовану підтримку України. Також сторони обговорили спільні дії на найближчий час. "Ми будемо збільшувати спільну роботу і для виробництва зброї в Україні, і для захисту енергетики. Окремо обговорили співпрацю з Норвегією у сфері ППО. Я дякую за готовність допомагати", – додав президент.

"Сьогодні ж зустрівся з дуже представницькою делегацією з Латинської Америки: депутати парламентів, сенатори. Майже весь регіон був представлений. Детально обговорили ситуацію та перспективи – і тут, у нашому захисті, і у відносинах із Латинською Америкою, з іншими партнерами. Окреслив, що саме можемо зробити, як саме можемо поглибити співпрацю з Латинською Америкою. І я вдячний за всі слова підтримки, за всі емоції й за те, що Україну чують", – додав він.

Додамо, що президент також вказав, що Міністерство оборони України продовжує розвивати наш застосунок "Армія+", і вже в грудні до всіх сервісів "Армії+" має приєднатися Національна гвардія України. Зокрема, це стосується переведень.