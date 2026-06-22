Це пряме попередження: майор у відставці оцінив, чи може Україна вдарити по об'єктах у Білорусі

Володимир Зеленський звинуватив Білорусь у тому, що на її території біля кордону з Україної встановлені ретранслятори, які використовуються для забезпечення атак російстких дронів по українській території. Президент України 19 червня поставив Мінську ультиматум – впродовж тижня вимкнути це обладнання.

Ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман зазначив у розмові з 24 Каналом, на які саме кроки може піти Україна, якщо Олександр Лукашенко не відреагує на попередження Києва. Гетьман припустив, на які кроки може піти Україна щодо Білорусі.

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До яких дій може вдатися Київ, якщо Мінськ не дослухається Зеленського?

Майор у відставці нагадав, що риторика Лукашенка щодо України постійно змінюється. Після ультиматуму Києва він зазначив, що ППО Росії краща за протиповітряну оборону Білорусі. Але при цьому українські сили завдають ударів навіть по Москві, яка нібито дуже добре захищена.

Також на території Білорусі є два нафтопереробних заводи, які постачають пальне росіянам. Тому Лукашенко був, м'яко кажучи, стурбований, коли почув заяву Зеленського,

– зауважив він.

Однак відповідно до міжнародних правил та традицій ведення війни, Україна має право нищити ті військові цілі, з яких нашу територію атакують чи допомагають здійснювати ці атаки. Навіть якщо ці цілі розташовані, за словами ветерана російсько-української війни, на території третьої країни, яка не визнана агресором. Якщо, наприклад, з території цієї країни буде здійснено ракетний удар по Україні, маємо право поцілити по місцях запуску ракет та місцях їхнього зберігання.

"Тому, якщо радіолокацийні станції, які розташовані в Білорусі, будуть допомагати спрямовувати російські безпілотні апарати на українську територію, то Київ має право нищити не тільки ці апарати, але й те обладнання, яке ними керує – радіолокацийні станції", – підкреслив він.

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Майор у відставці припустив, як саме відреагує Україна у разі, якщо Білорусь не виконає умови, які поставив перед нею Зеленський.

Подивимося, що буде, коли вичерпається термін ультиматуму. Мені чомусь здається, що навряд чи Україна буде вмикати задню. Впевнений, що по цих ретрансляторах будуть завдані точкові удари. Їх неможливо заховати чи замаскувати,

– відзначив Олексій Гетьман.

Він додав, що з боку українського керівництва була не політична заява у дипломатичній площині, а пряме попередження Білорусі. Київ більше не має наміру чекати, коли знову дрони, які керуються з території Білорусі, полетять на північні регіони України. І далі наражати на небезпеку українців наша держава не буде.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський наголосив, що білоруські підприємства постачають компоненти для російської зброї, бронетехніки, ракетних систем, а також – пальне для російської армії. Президент вважає, що все це "втягує Білорусь у війну", і допомога з її боку дозволяє Росії витримати, зокрема, санкційний тиск.