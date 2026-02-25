Зеленський повідомив, коли будуть наступні тристоронні переговори
- Наступний раунд тристоронніх переговорів за участю України, США та Росії відбудеться на початку березня.
- Перед цією зустріччю представники української та американської делегацій зустрінуться у Женеві 26 лютого.
Наступний раунд тристоронніх переговорів за участю України, США та Росії відбудеться вже на початку березня. Перед цим незабаром зустрінуться представники української та американської делегацій у Женеві.
Відповідну інформацію повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами телефонної розмови зі своїм американським колегою Дональдом Трампом.
Що відомо про майбутні переговори?
Президент повідомив, що під час розмови із Дональдом Трамп він розглянув питання, які обговорюватимуть українські та американські представники у форматі двосторонніх переговорів у Женеві у четвер, 26 лютого.
Також темою для обговорення між лідерами стала підготовка до наступної зустрічі переговорних команд у повному складі в тристоронньому форматі, тобто за участю України, США та Росії, вже на початку березня.
Розраховуємо, що вона дасть можливість перейти до переговорів на рівні лідерів. Президент Трамп підтримує таку послідовність кроків. Лише так можна вирішити всі складні й чутливі питання та нарешті закінчити війну,
– резюмував Володимир Зеленський.
Водночас точної дати та місця проведення наступної зустрічі, до якої залучать усі три сторони, український президент не уточнив. Вочевидь детальнішу інформацію з цього приводу оприлюднять ближче до переговорів.
Які результати попередніх переговорів?
Під час попередніх переговорів, за словами президента, переговорники вже досягли домовленостей майже з усіх ключових питань. Моніторинг припинення вогню точно відбуватиметься за обов'язкової участі США.
Питання територій у війні Росії проти України можуть винести на рівень зустрічі президентів, заявляв Стів Віткофф. Наразі існує кілька концепцій врегулювання, але остаточне рішення мають ухвалити саме лідери держав.
Секретар РНБО Рустем Умєров описував попередні переговори у Женеві як інтенсивні та наповнені змістом. Делегації детально опрацьовували політичний та військовий напрями, параметри безпеки та їх механізми.
Незадовго після цього речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив журналістам, що є принципова домовленість про новий раунд переговорів із Росією, але розкривати деталі він не захотів.