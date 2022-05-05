Зеленський повідомив, що в Україні запустили глобальну ініціативу United24
5 травня 2022 , 12:05Читать новость на русском
Президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні запустили глобальну ініціативу United24. Перша її складова передбачає збір коштів для фінансової підтримки нашої держави.
Глава держави зазначив, що зараз довкола України об'єднався весь вільний демократичний світ. Зокрема країни, компанії, організації та люди.
Цікаво Зеленський звільнив кількох послів і вже призначив нових представників у 9 країнах