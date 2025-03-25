Зеленський пояснив, коли домовленості в Саудівській Аравії вступлять у дію

Президент України Володимир Зеленський заявив, що домовленості, яких досягнули українська та американська сторона у Саудівській Аравії, наберуть чинності після того, як США офіційно вийдуть зі стейтментом.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Володимира Зеленського під час пресконференції 25 березня.

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Коли набудуть чинності домовленості, яких досягли у Ріяді

За словами Зеленського, Умєров поцікавився у американської сторони, коли в дію можуть вступити домовленості, яких досягнули у Саудівській Аравії.

Вони вважають, що після того, як американська сторона офіційно виходить зі стейтментом, може бути початок вже імплементованих в цьому документі рішень,

– зазначив президент України.