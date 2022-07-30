Чи більше людей виїде з Донеччини, тим менше людей уб’є росія, – Зеленський

Український уряд оголосив про обов'язковий виїзд громадян України з Донеччини. Це зроблено з метою збереження життів мирних людей від росіян.

російські окупанти не припиняють чинити терору та геноциду українців. Україна робить все для того, щоб врятувати своїх громадян від підлого ворога, для якого не існує жодних законів та моральних цінностей.

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Чому евакуація з Донеччини обов'язкова