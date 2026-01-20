Дефіцитне питання: Зеленський пояснив, чи відправить Україна війська до Гренландії
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що Данія не зверталася до України з проханням відправити військових у Гренландію.
- Зеленський підкреслив, що всі українські військові перебувають на фронті, і питання війська є дефіцитним через повномасштабну війну.
Український президент заявив, що Данія не зверталася до України з проханням відправити військових у Гренландію.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналістів, пише 24 Канал.
Чи відправить Україна військових у Гренландію?
У нас з Метте дуже хороші відносини. Вона до мене з таким питанням не зверталась. Я думаю, тому що всі розуміють, що Україна не в НАТО. Нас не беруть в НАТО. Все це зрозуміло,
– сказав Зеленський, згадавши прем'єрку Данії.
Крім того, український лідер стурбований розфокусом під час повномасштабної війни в Україні. "Але я не вважаю, що це взаємозамінники. Тобто у нас - повномасштабна війна. І у нас є конкретний агресор, і у нас є конкретні жертви. І тут тільки тиск на Росію і тільки посилення України. Інших інструментів, як закінчити війну, більше нема", – каже Зеленський.
Які останні новини про ситуацію навколо Гренландії?
Нагадаємо, Дональд Трамп 17 січня у своїй соцмережі оголосив про запровадження додаткових мит проти союзників Гренландії.
За словами президента США, починаючи з 1 лютого 2026 року на товари, які постачаються до США, з таких країн, як Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія буде накладене 10-відсоткове мито.
Водночас Дональд Трамп розкритикував європейських лідерів, заявивши, що вони повинні зосередитися на Україні, а не на Гренландії.