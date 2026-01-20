Дефіцитне питання: Зеленський пояснив, чи відправить Україна війська до Гренландії

Український президент заявив, що Данія не зверталася до України з проханням відправити військових у Гренландію. Водночас він зазначив, що питання війська в Україні є дефіцитним.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналістів, пише 24 Канал.

Дивіться також Хочете мир – платіть 1 мільярд доларів: як Рада Трампа загрожує Україні та чому туди запросили Путіна

Чи відправить Україна військових у Гренландію?

Український президент зазначив, що всі українські військові під час повномасштабної війни перебувають на фронті, і питання війська на сьогодні є дефіцитним.

У нас з Метте дуже хороші відносини. Вона до мене з таким питанням не зверталась. Я думаю, тому що всі розуміють, що Україна не в НАТО. Нас не беруть в НАТО. Все це зрозуміло,

– сказав Зеленський, згадавши прем'єрку Данії.

Крім того, український лідер стурбований розфокусом під час повномасштабної війни в Україні. "Але я не вважаю, що це взаємозамінники. Тобто у нас - повномасштабна війна. І у нас є конкретний агресор, і у нас є конкретні жертви. І тут тільки тиск на Росію і тільки посилення України. Інших інструментів, як закінчити війну, більше нема", – каже Зеленський.

Які останні новини про ситуацію навколо Гренландії?