Зеленський з прапором посеред диму потрапив на обкладинку The New Yorker
8 березня 2022 , 07:17Читать новость на русском
Джерело:телеграм ZN.UA
Володимир Зеленський потрапив на обкладинку The New Yorker. Президента України зобразили з нашим українським прапором.
Президент на обкладинці стоїть посеред диму. Про це повідомили ЗМІ на 13 день війни, яку Росія почала проти України.
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Верховний Головнокомандувач ЗСУ на обкладинці The New Yorker
Президент України Володимир Зеленський на новій обкладинці The New Yorker,
– мовиться у повідомленні.
Президента України зобразили на обкладинці The New Yorker / Фото Zn.ua
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