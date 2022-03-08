Зеленський з прапором посеред диму потрапив на обкладинку The New Yorker

8 березня 2022 , 07:17
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Джерело:

телеграм ZN.UA

Володимир Зеленський потрапив на обкладинку The New Yorker. Президента України зобразили з нашим українським прапором.

Президент на обкладинці стоїть посеред диму. Про це повідомили ЗМІ на 13 день війни, яку Росія почала проти України. 

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Верховний Головнокомандувач ЗСУ на обкладинці The New Yorker

Президент України Володимир Зеленський на новій обкладинці The New Yorker,
– мовиться у повідомленні.  


Президента України зобразили на обкладинці The New Yorker / Фото Zn.ua


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Автор: Діана Квасневська