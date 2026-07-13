Зеленський представив у Європі антибалістичну програму: чи прискорить це надання захисту Україні

Володимир Зеленський 13 липня прибув до Парижа, де представив союзникам українську антибалістичну програму та провів зустріч у межах Коаліції охочих. Проте актуальним залишається питання, чи зможуть ці кроки стати поштовхом до прискорення появи в України власної антибалістики.

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак у розмові з 24 Каналом розповів про те, що саме може запропонувати Київ партнерам у межах антибалістичної програми. Він припустив, наскільки швидко вона може бути реалізована. Також Україна та ще 9 європейських країн оголосили про початок створення Антибалістичної коаліції.

Україна здійснює надзвичайні кроки

Ступак зауважив, що Україна може запропонувати свій досвід, свої напрацювання, зокрема щодо перехоплення ракет.

Зрозуміло, що наразі не маємо власної ракетної програми, попри те, що були пробні запуски наших ракет. Тому досвід України, який вона може запропонувати, це, хай не половина справи, але 25 – 30% її внеску для початку у статутний капітал розробки антибалістики,

– зазначив він.

Ексспівробітник СБУ звернув увагу на те, що наразі справа у величезних грошах, у технологіях, у авторських правах, у дотриманні цього ліцензійного права. Йдеться про багато законодавчих обмежень щодо перерозподілу цих технологій між країнами. Адже кожна з них намагається захистити своїх виробників. Проте Україна готова продемонструвати, що може з будь-якою країною ділитися. Але за його досвідом зазвичай такі проєкти рухаються дуже повільно.

Ступак припустив, наскільки швидко Україна може реалізувати антибалістичну програму: дивіться відео

"Тому, на жаль, швидкого рішення щодо цієї проблеми точно не буде. Однак Україна намагається робити із свого боку все можливе і неможливе. Зокрема, завдає ударів по російських об'єктах, де виготовляються балістичні ракети і комплектування до них. За останні півтора – два місяці відбулося влучання щонайменше по трьох підприємствах на території Росії, які виготовляють мікроелектроніку, комплектування, напівпровідники, плати до "Іскандерів", "Кинджалів" та подібних ракет", – відзначив Іван Ступак.

Він додав, що швидкого ефекту від таких ударів немає, але рано чи пізно він має бути. Зрештою, Сили оборони України продовжать вишуковувати нові об'єкти і за допомогою якомога більшої кількості дронів знищуватимуть їх так, щоб неможливо було відновити.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що представить у Франції проєкт власної антибалістичної системи "Фрея", яка має стати дешевшим та масовим аналогом Patriot. Президент зазначив, що це європейський проєкт під українським головуванням. Україна, за його словами, могла б створити таку систему власними силами, але для цього були б потрібні роки. Проте завдяки міжнародній антибалістичній коаліції створити таку систему можна значно швидше.