Зеленський і прем'єр Ірландії дають пресконференцію: головні заяви

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр Ірландії Міхал Мартін спілкуються із журналістами. Лідери розповідають про двосторонню співпрацю, безпекові виклики та порядок денний саміту Європейської політичної спільноти.

20:58, 11 листопада Україна передасть Ірландії деталі зимового пакету підтримки Володимир Зеленський заявив, що Україна поділиться з ірландською стороною всіма деталями пакету заходів для посилення країни перед зимою. Він зазначив, що напередодні це питання докладно обговорювали з нордичними партнерами. 20:57, 11 листопада Зеленський закликав партнерів заблокувати російське виробництво зброї санкціями Президент України наголосив на необхідності санкційного тиску проти компаній, які постачають РФ обладнання, верстати та компоненти для балістичних ракет і безпілотників. Він зазначив, що обмеження військового виробництва змусить Москву до справжнього миру. 20:56, 11 листопада Україна розраховує відкрити всі переговорні кластери з ЄС цього року Володимир Зеленський заявив про намір відкрити всі блоки переговорів щодо членства в ЄС уже цього року та перейти до наступних етапів. Він подякував Ірландії за послідовну підтримку євроінтеграційних кроків України. 20:54, 11 листопада Україна готова до спільного виробництва морських дронів з Ірландією Володимир Зеленський заявив про готовність до співпраці у сфері безпеки на морі. Президент зазначив: "Там безпеки на морі, морські дрони, ми готові допомагати. А з цим ми готові до ко-продукції з Ірландією". 20:54, 11 листопада Зеленський наголосив на неприпустимості завершення війни без участі Європи Глава держави повідомив про зустрічі української делегації в Абу-Дабі з представниками США, Єврокомісії та НАТО. Він підкреслив, що ця війна триває в Європі, тому завершувати її без європейських партнерів неможливо. 20:53, 11 листопада Ірландія долучиться до коаліції укриттів та співпраці за угодою DroneDeal Президент Володимир Зеленський заявив, що сторони домовилися про участь Ірландії в коаліції укриттів. Також лідери обговорили деталі угоди DroneDeal і пріоритети оборонної підтримки України. 20:51, 11 листопада Прем'єр оголосив про роботу над відкриттям нових кластерів до ЄС та санкції Прем'єр-міністр наголосив, що союзники працюють над фінансовою підтримкою оборони України та євроінтеграцією. Він повідомив про відкриття трьох переговорних кластерів, намір відкрити решту два, а також про новий масштабний пакет санкцій, що охоплює 1600 осіб. 20:50, 11 листопада Мирна угода має визнавати суверенітет і територіальну цілісність України Прем'єр-міністр зазначив, що обговорив ситуацію з Володимиром Зеленським. Лідери погодилися, що будь-яка домовленість про мир повинна гарантувати суверенітет України, її територіальну цілісність і право народу самостійно обирати своє майбутнє в ЄС. 20:49, 11 листопада Прем'єр засудив російські атаки на школи та енергетику України У виступі прем'єр-міністр підкреслив, що Росія цілеспрямовано б'є по цивільних об'єктах та енергетичній інфраструктурі, щоб зломити моральний дух українців. Він пригадав свій візит до Києва в липні та назвав зруйновані школи варварством. 20:48, 11 листопада Безпека континенту буде головною темою засідання Європейської політичної спільноти Прем'єр зазначив, що на зустрічі ЄПС питання європейської безпеки та стабільності стане ключовим. Він нагадав, що спільнота виникла як відповідь на повномасштабну агресію РФ для посилення безпеки континенту.

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом для проведення низки важливих переговорів із європейськими партнерами та участі у заходах саміту Європейської політичної спільноти.

Поїздка покликана скоординувати позиції союзників щодо підтримки України та посилення спільної безпеки континенту.

Під час спілкування з медіа сторони зосередилися на подальшій допомозі Україні на тлі щоденних російських ударів по цивільних об'єктах та критичній енергетичній системі. Партнери наголосили на непохитній солідарності з українським народом і готовності поглиблювати двосторонню взаємодію в усіх сферах.