Зеленський і президент Фінляндії обговорили перспективу мирних переговорів

Україна героїчно бореться за перемогу у війні з російськими загарбниками. Наша держава шукає різні шляхи до миру й відкрита до них.

Зокрема, розглядають і мирні переговори. Саме це обговорив президент Володимир Зеленський із президентом Фінляндії Саулі Нііністьо.

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Обговорили з президентом Фінляндії перспективи мирних перемовин. Маємо зупинити війну разом! Подякував йому за підтримку України в боротьбі з агресією. Це як ніколи важливо,

– повідомив Зеленський.

Президент також наголосив, що спільними зусиллями мають зупинити гуманітарну катастрофу, яку спричинила Росія.

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