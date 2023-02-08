Зеленський прибуде до Британії і зустрінеться з українськими військовими

У ЗМІ з'явилась інформація, що президент Володимир Зеленський 8 лютого прибуде до Великої Британії. Він має зустрітись з прем'єром Ріші Сунаком.

Зеленський має зустрітись з українськими військовими, які проходять навчання у Британії. Також серед планів – виступ перед парламентом. Візит підтвердили у канцелярії британського прем'єра.

До речі Британія почне готувати українських пілотів, – Ріші Сунак

Це перша поїздка українського президента до Великобританії після повномасштабного вторгнення Росії. Reuters пише, що сам прем'єр наголосив, що візит Зеленського до Великої Британії є свідченням мужності, рішучості та боротьби його країни, а також доказ непорушної дружби між нашими двома країнами.

В Офісі Президента Зеленського поїздку поки не коментували.

Підготовка українських пілотів

Британський прем'єр також оголосив про плани розширити навчання ЗСУ на морі та в повітрі. Мовиться про навчання пілотів винищувачів і морської піхоти, а також прискорення постачання військової техніки.

Також, за повідомленням ЗМІ, Велика Британія сьогодні запровадить додаткові санкції проти тих, хто допомагав Путіну "зростити особисте багатство, і компаній, які отримують прибуток від військової машини Кремля".

З лютого 2022 року уряд вже запровадив санкції проти сотень російських осіб і компаній.

Загалом це друга поїздка українського лідера за кордон від початку повномасштабного вторгнення. Перша була 22 грудня – до США.