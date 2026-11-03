Зеленський прибув з візитом до Берліна

Президент України Володимир Зеленський 3 листопада відвідує Берлін, де проведе зустріч із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Візит українського лідера офіційно підтвердили в німецькому уряді.

Згодом президент України також розповів про майбутні переговори у Німеччині.

Що відомо про зустріч Зеленського та Мерца?

Сам німецький канцлер також анонсував зустріч під час виступу в Берлінській торгово-промисловій палаті.

Він буде зі мною близько полудня,

– заявив Мерц.

Візит Зеленського відбувається напередодні нових переговорів між Україною та Росією щодо припинення війни. За інформацією журналістів, під час зустрічі лідери можуть обговорити подальшу військову та фінансову допомогу Києву.

У пресслужбі німецького уряду повідомили, що на 13:00 за місцевим часом запланована зустріч української та німецької делегацій. А о 14:00 Зеленський і Мерц мають провести спільну пресконференцію. Крім того, глава держави візьме участь у цьогорічній Берлінській безпековій конференції.

Найголовніше – наша дипломатична координація: важливі зустрічі попереду, зміцнення ППО та підтримка нашої енергетики. Саме це буде пріоритетом сьогоднішніх перемовин,

– наголосив президент.

Візит українського президента відбувається невдовзі після повернення Мерца з азійського турне. Напередодні речник німецького уряду зазначав, що допомога Україні була одним із головних питань поїздки канцлера.

Нагадаємо, Україна та Росія проведуть тристоронні переговори за посередництва США 10 – 11 листопада в Абу-Дабі. Америка виступить посередником у переговорах на робочому рівні між Києвом і Москвою.

Зустріч має сприяти реалізації ініціативи президента Дональда Трампа щодо припинення війни. Сторони планують обговорити післявоєнні домовленості про безпеку, деескалацію та гуманітарні питання. Також учасники переговорів мають визначити подальші кроки на шляху до мирної угоди.

Крім того, цього тижня американські представники зустрінуться у Брюсселі з представниками Франції, Німеччини, Великої Британії, Євросоюзу та НАТО. На зустрічі обговорять гарантії безпеки для України, майбутню архітектуру безпеки Європи та економічну підтримку відбудови України. Віткофф висловив сподівання, що ці контакти допоможуть розвинути прогрес, досягнутий під час попередніх зустрічей у Києві, Осло та Санкт-Петербурзі.