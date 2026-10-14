Зеленський прибув до Британії для переговорів про безпеку: у планах зустріч із королем

Володимир Зеленський 14 жовтня прибув до Великої Британії. У президента заплановані зустрічі із королем Чарльзом III та прем'єр-міністром Енді Бернемом.

Про це президент України написав у своєму Telegram.

Подробиці візиту

Зеленський розповів, що прибув до Британії разом із командою.

На порядку денному в української сторони – аудієнція в короля Чарльза III та зустріч із прем'єр-міністром Енді Бернемом. Переговори стосуватимуться безпеки.

Будемо говорити про широкий спектр безпекових питань. Готуємо рішення, які нас посилять,

– заявив глава держави.

Прибуття Зеленського до Британії: дивіться відео

Президент також подякував королю, прем'єру та Великій Британії за підтримку України.

Нещодавні заяви Зеленського

Нагадаємо, Зеленський заявив, що США попередили Україну про можливе припинення передачі розвідувальних даних. Статись це може, якщо Київ й надалі завдаватиме ударів по російських нафтопереробних заводах. Водночас президент зазначив, що наразі обмін розвідданими триває.

Також український лідер заявив, що Кремль продемонстрував безпрецедентну зневагу до Сполучених Штатів. Адже уночі агресор цілеспрямовано атакував енергетику України, попри оголошене Дональдом Трампом "енергетичне перемир'я".