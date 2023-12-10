Зеленський вже прибув в Аргентину і провів телефонні перемовини з Макроном

Президент Зеленський прибув до столиці Аргентини на інавргурацію президента Хав'єра Мілея. Аргентинське видання пише, що лідер України буде однією із найважливіших постатей на цьому заході.

Близько 2 години ночі за місцевим часом літак Зеленського торкнувся землі Буенос-Айреса.

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Що відомо про прибуття українця

За даними ЗМІ, Зеленський прибув на своєму літаку з 46 пасажирами на борту. Пізніше його кортеж помітили на одному з проспектів Буенос-Айреса у супроводі 19 автомобілів, зокрема, мотоциклів, фургонів та машин швидкої допомоги.

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Відомо, що по дорозі до столиці Аргентини президент України робив технічну зупинку у Бразиліа. Також перед цим Зеленський заскочив до Республіки Кабо-Верде, де зустрівся із прем'єр-міністром африканської країни Уліссом Коррея. Ця зустріч стала першою в історії двосторонніх відносин між країнами. Журналісти пояснюють такий крок українця бажанням зміцнити мирні зв'язки на тлі війни з Росією.

"Я дякую Премʼєр-міністру Жозе Уліссешу Коррея-і-Сілві за підтримку гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine і запрошую приєднатися до імплементації Української формули миру," – прокоментував свій візит Зеленський.

Місцеві видання зазначають, що Зеленський проведе зустріч із Мілеєм вже після того, як той складе присягу близько 16:30. Це буде не перше спілкування президентів. Адже через три дні після того, як Мілей переміг на виборах, обоє лідерів провели "сердечну" телефонну розмову, під час якої новообраний президент Аргентини запросив українського колегу на інавгурацію.

Зеленський поговорив із Макроном

Перебуваючи у столиці Аргентини, президент України провів телефонну бесіду з президентом Франції Еммануелем Макроном.

За словами Зеленського, він розповів французькому колезі про перебіг подій на фронті та подякував за військову допомогу, яку надає Франція.

Обговорили наші пріоритетні потреби й наступний французький оборонний пакет, який значно посилить вогневу міць України. Подякував за підготовку до прийому українських пілотів для другого етапу програми тренування на літаках F-16,

– резюмував президент.

Крім того, Зеленський повідомив Макрона про результат роботи "зернового коридору", яким попри всі намагання Росії вже перевезено 7,5 мільйонів тонн вантажів.

Я також наголосив на важливості відкриття на саміті Євроради переговорів про вступ України до ЄС. Україна виконала всі необхідні рекомендації Єврокомісії. Рішення Європейської ради матиме значний вплив на мотивацію українського суспільства та армії,

– прокоментував свою розмову із французом глава держави.

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