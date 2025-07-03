Зеленський прибув до Данії, – ЗМІ

Президент Зеленський прибув з візитом до Данії. Глава держави прибув на офіційне відкриття головування Данії у Раді ЄС.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Rosie Birchard.

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Візит Зеленського до Данії

Володимир Зеленський прибув у місто Оргус на офіційну церемонію відкриття головування Данії у Раді Європейського Союзу.

Очікується, що участь у церемонії візьмуть глава уряду Данії Метте Фредрікссен, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, король Данії Фредерік X та королева Мері.

За словами журналістки Розі Бірчард, Зеленський та прем'єр-міністр Данії Фредеріксен звернуться сьогодні до преси.

Нагадаємо, що Данія почала головувати в Раді ЄС з 1 липня.



