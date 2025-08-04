Володимир Зеленський 4 серпня прибув до Харкова. Президент відвідав один із медичних закладів, де після поранень проходять лікування та реабілітацію українські захисники.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Володимира Зеленського.

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Що відомо про візит Зеленського до Харкова?

Під час візиту до Харкова президент відвідав один медичних закладів, де наші воїни проходять лікування й реабілітацію після поранень.

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Володимир Зеленський поспілкувався з захисниками, які боронили Україну на різних напрямках, – Покровському, Вовчанському, Куп'янському. Президент відзначив їх державними нагородами.

Дякую за службу й захист нашої країни. Пишаємося, що в нас такі сильні воїни,

– заявив український лідер.

Також відзначив бойових медиків за професіоналізм, підтримку, щоденну допомогу нашим хлопцям і дівчатам на шляху до відновлення.

Дякую за важливу роботу тут, на Харківщині. Дякую за службу Україні,

– наголосив президент.

Також в ОП повідомили, що Зеленський перевірив роботу мобільного польового госпіталю. Раніше його використовували на фронті, а зараз приєднаний до медзакладу для збільшення спроможності допомагати пораненим.

Зеленський вручив нагороди воїнам і бойовим медикам / Фото ОП