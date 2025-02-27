Зеленський прибув до Ірландії

Президент Володимир Зеленський ненадовго приїхав в Ірландію. Він прибув в країну дорогою до США.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис "РБК-Україна".

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Зеленський приїхав в Ірландію

Володимир Зеленський дорогою до США ненадовго зупинився в Ірландії. Вказується, що його літак сів в аеропорту Шеннон на заході країни.

Українського гаранта вже зустрів ірландський прем'єр Міхол Мартін.

У виданні Sky News повідомили, що виступаючи на пресконференції за підсумками зустрічі, Мартін сказав, що чітко дав зрозуміти Зеленському, що Ірландія рішуче наполягатиме на прискоренні термінів членства України в ЄС.

"Він дуже зацікавлений у цьому як пріоритеті, тому що це саме по собі дає певні гарантії безпеки Україні, але економічно також відкриває значні можливості для України в майбутньому", – цитує слова ірландського премʼєра видання.

Вказується, що вони під час зустрічі, яку Мартін назвав "дуже теплою" також обговорили, як Ірландія може підтримати Україну фінансово.

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Нагадаємо, що раніше зазначали, що Зеленський по дорозі до США відвідає Ірландію. Повідомлялося, що в аеропорту президента зустріне прем'єр-міністр Ірландії.

Вказувалося, що раніше міністр Ірландії з питань європейських справ і оборони Томас Бірн вказував, що "без Європи нічого не повинно бути". "Разом із нашими партнерами з ЄС Ірландія продовжуватиме нарощувати глобальну підтримку для всеосяжного, справедливого та тривалого миру на умовах України, який підтримує суверенітет і територіальну цілісність України та ґрунтується на повазі до принципів Статуту ООН та міжнародного права", – додав він.

Зауважимо, що президент України зустрінеться з Дональдом Трампом в пʼятницю, 28 лютого. Це український лідер підтвердив під час вчорашнього вечірнього звернення.