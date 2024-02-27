Зеленський прибув до Саудівської Аравії: яка мета візиту

Володимир Зеленський 27 лютого приїхав до Саудівської Аравії. Президент України хоче обговорити кілька важливих тем, детально про це – на 24 Каналі.

Саудівська Аравія бере активну участь в обміні полоненими і не тільки. Раніше ЗМІ писали про те, що в цій країні відбулася таємна зустріч радників з національної безпеки стосовно мирного плану.

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Про що говоритиме Зеленський у Саудівській Аравії

Прибув до Саудівської Аравії, щоб продовжити наш регулярний діалог із Його Високістю Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом,

– написав президент.

За його словами, найголовнішою темою зустрічі, питанням номер один стане Формула миру.

"Торік у Джидді ми провели результативну зустріч на рівні радників щодо її реалізації. Зараз упритул наблизилися до проведення першого Саміту миру й розраховуємо на продовження активної підтримки з боку Саудівської Аравії", – пояснив лідер держави.

Що ще обговорять, окрім Формули миру

Ще однією метою візиту Зеленського до Саудівської Аравії є розмова про повернення полонених і депортованих осіб.

Лідерство Саудівської Аравії уже сприяло звільненню наших людей. Упевнений, що й ця зустріч принесе результати,

– висловився Зеленський.

Третьою темою зустрічі стане обговорення перспективних напрямів економічної співпраці та участь Саудівської Аравії у відбудові України.