Зеленський прибув до Великої Британії: буде зустріч з королем та прем'єром

Володимир Зеленський прибув до Великої Британії уранці 18 липня. Президент прибув на саміт Європейської політичної спільноти.

Зеленський анонсував двосторонні зустрічі та підписання нових безпекових угод. Особливу увагу буде приділено розвитку відносин між Україною та Великою Британією.

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Для чого Зеленський прибув до Великої Британії

Президент України прибув до Великої Британії для участі у четвертому саміті Європейської політичної спільноти, де обговорюватимуться спільні теми та виклики європейських країн.

У рамках візиту заплановані двосторонні зустрічі з партнерами та підписання нових безпекових угод. Особливу увагу буде приділено покращенню відносин між Україною та Великою Британією.

Зустрінуся з Його Величністю Королем Чарльзом ІІІ, Прем'єр-міністром Кіром Стармером, урядовцями, керівниками оборонних компаній,

– повідомив Зеленський.

Президент також анонсував підписання міжурядової угоди про підтримку українського оборонно-промислового комплексу та обговорення майбутньої оборонної співпраці, включаючи розширення можливостей захисту України.

Зеленський зауважив, що з перших днів повномасштабного вторгнення Велика Британія демонструвала рішучість у підтримці України. Така рішучість є критично важливою для зупинки російського терору та захисту суверенітету України.