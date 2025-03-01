Зеленський прибув до Великої Британії: у Лондоні він відвідає саміт Європи щодо України

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Сполученого королівства Великої Британії. Там він має відвідати європейський саміт 2 березня.

Зеленський не став залишатися у США, як було заплановано, а полетів до Лондона, де 2 березня відбудеться європейський саміт щодо України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Flightaware.

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Зеленський прибув до Великої Британії

Згідно з даними Flightaware, президентський літак Airbus A319 UR-ABA щойно здійснив посадку в аеропорту Стенстенд. Раніше він вилетів зі США з авіабази Joint Base Andrews, зазначає Reuters.

Літак Зеленського здійснив посадку у Великій Британії: відео SkyNews

Відомо, що 2 березня Зеленський візьме участь в організованому прем'єр-міністром Великої Британії саміті європейських лідерів, присвяченому війні в Україні. Під час брифінгу з президентом США Трампом Стармер повідомив, що Велика Британія готова надіслати до України свої миротворчі війська разом з авіацією.

Ще на пресконференції 26 лютого Володимир Зеленський повідомив, що відвідає Лондон після візиту до Сполучених Штатів.