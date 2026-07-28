Зеленський прибув на зустріч з Трампом до Білого дому

Володимир Зеленський 28 липня прибув до Білого дому у Вашингтоні. Там український лідер має зустрітися з американським президентом Дональдом Трампом.

Про це пише Reuters.

Що відомо про приїзд Зеленського до Білого дому 28 липня?

Повідомлення про приїзд Володимира Зеленського до Білого дому журналісти оприлюднили о 16:43 за київським часом.

У мережі також оприлюднили відео, де видно прибуття кортежу українського лідера до офіційної резиденції президента США у Вашингтоні.

Зеленський прибуває до Білого дому 28 липня / Відео з акаунту @ralexdc у соцмережі Х

HAPPENING NOW!! Zelensky arrives at White House to meet Trump



@RFERL pic.twitter.com/ZUGhQaoWY0 — Alex Raufoglu (@ralexdc) July 28, 2026

Нагадаємо, Володимир Зеленський прибув до Вашингтона вранці 28 липня за київським часом. Президент, окрім зустрічі з Трампом, візьме участь у церемонії прощання з американським сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом.

Зустріч президентів України та США була запланована на 16:30 за київським часом. Зазначається, що переговори традиційно проходитимуть в Овальному кабінеті.

Спілкуватимуться президенти за зачиненими дверима у присутності лише обмеженого кола акредитованих ЗМІ. Серед тем, які обговорюватимуть Зеленський і Трамп будуть антибалістика та стратегічна співпраця України з Америкою.