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28 липня, 16:50
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Оновлено - 17:10, 28 липня

Зеленський прибув на зустріч з Трампом до Білого дому

Владислав Кравцов

Володимир Зеленський 28 липня прибув до Білого дому у Вашингтоні. Там український лідер має зустрітися з американським президентом Дональдом Трампом.

Про це пише Reuters.

Що відомо про приїзд Зеленського до Білого дому 28 липня?

Повідомлення про приїзд Володимира Зеленського до Білого дому журналісти оприлюднили о 16:43 за київським часом. 

У мережі також оприлюднили відео, де видно прибуття кортежу українського лідера до офіційної резиденції президента США у Вашингтоні. 

Зеленський прибуває до Білого дому 28 липня / Відео з акаунту @ralexdc у соцмережі Х

Нагадаємо, Володимир Зеленський прибув до Вашингтона вранці 28 липня за київським часом. Президент, окрім зустрічі з Трампом, візьме участь у церемонії прощання з американським сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом.

Зустріч президентів України та США була запланована на 16:30 за київським часом. Зазначається, що переговори традиційно проходитимуть в Овальному кабінеті.

Спілкуватимуться президенти за зачиненими дверима у присутності лише обмеженого кола акредитованих ЗМІ. Серед тем, які обговорюватимуть Зеленський і Трамп будуть антибалістика та стратегічна співпраця України з Америкою.

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