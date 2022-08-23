Багато хто намагався не помічати, що відбувалось в Криму, – Зеленський про ключові причини війн

Україна вже вдруге проводить саміт Кримської платформи. Президент Зеленський пояснив, як анексія півострова та відсутність реакції перетворилися у повномасштабну війну.

Президент Володимир Зеленський під час виступу на саміті Кримської платформи пригадав, як росіяни анексували півострів. На його думку, відсутність потужного покарання за порушення міжнародного права дало окупантам поштовх до повномасштабного вторгнення в Україну, передає 24 канал.

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Дехто закрив очі на те, що творили росіяни у Криму

Як розповів президент Зеленський, деградація росії почалася з захоплення Криму, з терору проти кримсько-татарського народу, з репресій за релігійною ознакою мусульманської громади, а також усіх, хто не боявся сказати, що Крим – це Україна, та не боявся захищати нашу культуру та свободу.

"Ми бачили все: вбивства, катування, приниження, мародерства. Окупанти скоювали злочини з першого дня його ганебного захоплення", – сказав глава держави.

Він подякував усім, хто не захотів мовчати про злочин росії та протидіяв окупантам на всіх рівнях та аренах, їхня підтримка була дуже важливою для України.

Водночас багато хто вирішив промовчати, намагався не помічати того, що росіяни творили у Криму. І це стало причиною того, що відбувається зараз в Україні та світі, – сказав Зеленський.

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