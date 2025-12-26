Зеленський припустив, що Трамп міг би приїхати в Україну та представити мирний план
- Зеленський припустив, що Трамп може приїхати в Україну для представлення мирного плану.
- Український та американський лідери зустрінуться у Флориді 28 грудня для обговорення завершення війни.
Президент Зеленський підтвердив готовність спецпредставника Стіва Віткоффа та зятя Президента США Джареда Кушнера приїхати в Україну, щоб пояснити переваги мирної угоди. Він припустив, що, ймовірно, сам Дональд Трамп мав би приїхати, щоб представити цей план.
Про це пише 24 Канал із посиланням на Axios.
Що Зеленський каже про представлення американського плану?
Більшість елементів мирної угоди вже погоджені між США та Україною. Володимир Зеленський підтвердив, що Віткофф і Кушнер готові приїхати в Україну, щоб пояснити переваги угоди. Він також припустив, що, ймовірно, сам Трамп мав би приїхати, щоб представити цей план.
Також український політик зазначив: якщо така кампанія відбуватиметься на тлі триваючих російських атак, вона завершиться погано. Попри всі розмови про гарантії безпеки та економічні вигоди, "люди бачитимуть ракети".
Український та американський лідери зустрінуться у Флориді 28 грудня. За словами Зеленського, мета переговорів – використати весь прогрес, досягнутий командами, щоб сформувати рамки завершення війни, включно з "графіком".
Які останні новини про мирний план США?
Володимир Зеленський заявив, що готовий винести план Трампа на референдум, якщо Росія погодиться на припинення вогню на 60 днів. За його словами, Дональд Трамп усе ще вимагає від України територіальних поступок на сході згідно з мирним планом.
Україна, за його словами, ще буде намагатися змінити умови плану, але якщо досягти "сильної" позиції не вдасться, то йому потрібно буде отримати схвалення українського народу на такі поступки – провести референдум.
Водночас заступник очільника МЗС Росії Сергій Рябков заявив, що мирний план Зеленського радикально відрізняється від обговорюваних з США варіантів. У Кремлі продовжують наполягати на врахуванні статусу російської мови в Україні та звинувачувати Україну та європейських лідерів у спробах зірвати угоду.