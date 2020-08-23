За бойові заслуги, високий професіоналізм та зразкове виконання завдань від глави України почесні найменування отримали 4-а бригада оперативного призначення й 23-я окрема бригаді охорони громадського порядку Національної гвардії України.

Почесні найменування двом бригадам Національної гвардії України 21 серпня присвоїв Президент України Володимир Зеленський, пише 24 канал.

Читайте також Військові навчання Rapid Trident 2020: як вони відбуватимуться й хто візьме участь

Відзнаки бригади отримали за бойові заслуги, високий професіоналізм та зразкове виконання завдань. Відповідні укази оприлюднено на офіційному сайті президента України

Указом 336/2020 присвоєно ім'я Героя України сержанта Сергія Михальчука 4-й бригаді оперативного призначення Національної гвардії України.

Сергій Михальчук – військовослужбовець Бригади швидкого реагування Національної гвардії України. Він загинув унаслідок ворожого обстрілу 14 грудня 2019 року, прикривши собою побратима.

Указом 337/2020 почесне найменування "Хортиця" присвоєно 23-й окремій бригаді охорони громадського порядку Національної гвардії України.

Хортиця – найбільший острів на Дніпрі, розташований поблизу Запоріжжя. Це унікальний природний та історичний комплекс, тісно пов'язаний зі скіфами, Київською Руссю та козаками.

Національна гвардія України, нагадаємо, – це військове формування з правоохоронними функціями, що входить до системи Міністерства внутрішніх справ України (МВС), керованого Арсеном Аваковим.

До слова, у травні 2020 року Зеленський присвоїв почесні найменування трьом бригадам Сухопутних військ Збройних сил України, а ще 5 військових підрозділів отримали почесні найменування до Дня Збройних сил України у грудні 2019.