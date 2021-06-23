Люди – основа державної системи, – Зеленський привітав держслужбовців

Володимир Зеленський 23 червня привітав українських держслужбовців з професійним святом. Український лідер наголосив, що своєю працею вони поєднують сотні установ та організацій, структур і управлінь у єдиний організм – державу.

За словами Зеленського, "в основі будь-якої державної системи завжди – люди". Саме вони "виконують закони та впроваджують державні рішення".

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Фаховість, сумлінність, патріотичність, пріоритет суспільних інтересів – це те, чого ми незмінно очікуємо від державних службовців,

– зауважив президент.

Водночас "є й інші вимоги до них, про які говорять дещо менше, хоча у поєднанні саме з ними забезпечується найбільша ефективність державної служби та її здатність бути сучасною".

За словами Зеленського, однією з них є клієнтоорієнтованість. Президент визнав, що це "звучить трохи незвично в контексті державної служби".

"Але так має бути. Оскільки державні службовці працюють не для себе, а для людей. А ще – технологічність. Тобто вміння працювати не просто з папірцями, а з сервісами, додатками та алгоритмами", – зауважив Зеленський.

Український лідер наголосив: "економіка та суспільне життя прогресують у наш час дуже швидко". За словами президента, "державна система повинна не лише встигати за цими змінами, а подекуди – бути лідером у них".

Щоб цього досягнути, "потрібні й нові діджиталпроєкти для управління людьми та процесами в державних органах". Зокрема, "сучасні інструменти рівного доступу та належні умови роботи на державній службі та якісні навчальні програми для професійного розвитку державних службовців".

Обов'язковою складовою є "чесний та прозорий конкурсний відбір на державні посади та реформа системи оплати праці держслужбовців".

"Зрозуміло, що треба ще багато чого зробити для якісної трансформації державної служби в Україні. Але що в нас уже є – то це люди, які вкладають свій професійний потенціал, інтелект та емоції в те, щоб наша держава досягала справжніх успіхів", – наголосив Зеленський.

Український лідер зауважив, що вітає усіх державних службовців – "сумлінних і сучасних, орієнтованих на інтереси суспільства та здатних навчатися". Президент побажав їм наснаги у роботі та "тільки найкращих фахівців – у колеги".