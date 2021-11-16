У вас надважлива роль, – Зеленський привітав з Днем радіо, зв'язку й телебачення

Президент Володимир Зеленський привітав українських медійників. 16 листопада відзначають День радіо, зв'язку й телебачення.

Глава держави написав, з чого розпочалася історія радіомовлення в Україні. Саме 16 листопада 1924 року у Харкові вийшла в ефір перша передача "Українського радіо".

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Президент пригадав про історію радіо

Зеленський наголосив, що радіо не припинило мовлення навіть у часи Другої світової. Передачі виходили в ефір до останнього дня оборони Києва, а диктори у Харкові працювали й під час ворожих бомбардувань. "Радіо допомагало нашим льотчикам орієнтуватися під час боїв і нічних атак на нацистські тили", – додав він.

Політик зауважив, що радіо та війну символічно поєднав Андрій Бобир – відомий винищувач й бандурист українського радіо. Вже у повоєнний час він записав легендарні позивні українського радіо – "Реве та стогне Дніпр широкий". Зіграв їх, до слова, на інструменті, який завжди брав у небо й xовав у крилі літака.



Бобир під час концерту ​/ Фото з фондів сільської ради Ничипорівки

Радіо в часи відновлення Незалежності

Президент наголосив, що після 1991 року прямі трансляції засідань Ради зробили радіо головним джерелом інформації про політичне життя та історичні зміни в державі. Мовляв, саме радійники регулярно ставали рушієм багатьох перетворень у країні.

Зеленський розповів про значення телебачення

Далі Зеленський звернувся до телевізійників. Він зазначив, що "першим рядком" телебачення в історії нашої країни став показ стрічки "Алітет іде в гори" одесита Марка Донського. Ця трансляція відбулася ще у 1951 році. "Особливо ми усвідомили, яке значення має достовірна інформація та яку загрозу становить бреxня, у часи боротьби за свободу й правду, двох революцій, війни на Донбасі й пандемії COVID-19", – зазначив політик.

Все це відводить радіо й телебаченню надважливу роль і наділяє надвисокою відповідальністю за кожне слово і кожну букву,

– підкреслив глава держави.

Він додав, що у сучасному світі інформація давно стала зброєю, яка має вплив як на глобальну політику, так і на окремі процеси в державах. "Будь-яка новина, фейк чи необачна фраза можуть завдати удару, наслідки якого можуть бути більшими, ніж наслідки обстрілів і бомбардувань", – застеріг Зеленський.

Український президент побажав працівникам радіо й телебачення залишатись вірним стандартам професії. "Щиро бажаю вам мужності завжди казати важливу правду чи відмовитися говорити відверту бреxню. І мудрості, щоб відрізняти перше від другого", – підсумував він.