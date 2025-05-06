Зеленський привітав Мерца з обранням канцлером Німеччини
- Володимир Зеленський відреагував на обрання Фрідріха Мерца новим канцлером Німеччини.
- Президент висловив вдячність за підтримку Берліном України та наголосив на важливості німецького лідерства у європейських і трансатлантичних справах.
Фрідріха Мерца 6 травня обрали новим канцлером Німеччини. Президент України відреагував.
Так, Володимир Зеленський привітав Фрідріха Мерца з обранням на посаду. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пост президента в соцмережі X, раніше відомій як твітер.
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Зеленський відреагував на обрання Мерца канцлером Німеччини
Глава нашої держави зазначив, що щиро вітає Фрідріха Мерца з обранням Федеральним канцлером.
Володимир Зеленський наголосив, що Україна глибоко вдячна за підтримку Німеччини та її народу. Констатував, допомога Берліна врятувала тисячі й тисячі українських життів.
Ми щиро сподіваємося, що Німеччина ставатиме ще сильнішою і ми побачимо ще більше німецького лідерства у європейських і трансатлантичних справах. Це особливо важливо зараз, коли на кону майбутнє Європи, яке залежатиме від нашої єдності,
– наголосив президент.
Також Володимир Зеленський побажав канцлеру успіхів на його шляху.