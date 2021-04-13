Президент Володимир Зеленський привітав мусульман з початком Рамадану. Священний місяць триватиме з 13 квітня по 12 травня.

Привітання глава держави опублікував у твітері. Зеленський наголосив, що українці – різні за релігійними переконаннями, проте єдині в бажанні ставати кращими.

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Україна – дім і батьківщина для мусульманської спільноти, до якої належать і кримські татари. З початком Рамадану бажаю зміцнення віри й добробуту на нашій спільній землі,

– написав Зеленський.

Що відомо про Рамадан у 2021

Мусульмани починають відзначати священний місяць Рамадан ввечері 13 квітня. Точний час початку Рамадану залежить від сходження нового пів місяця. Це найважливіший місяць для мусульман, вважають, що саме у цей час Аллах відкрив перші рядки Корану пророку Магомету.



Протягом місяця правовірні мусульмани до заходу сонця відмовляються від прийому їжі, пиття, куріння та інтимної близькості.