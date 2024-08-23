Зеленський привітав українців з Днем Прапора

Сьогодні Україна відзначає День Державного Прапора – жовто-блакитного стягу, який шанують у всьому світі. В цей день президент України привітав громадян нашої держави зі святом.

Власне, Володимир Зеленський взяв участь в урочистому заході з нагоди Дня Державного Прапора України, інформує 24 Канал. Зокрема, на церемонії присутні багато посадовців, серед яких – Кирило Буданов, Рустем Умєров та Олексій Рєзніков та інші.

Дивіться також Могутній, рідний, безпощадний, – Сирський привітав українців з Днем Державного прапора

Президент України привітав народ України з Днем Державного Прапора

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців, усіх, хто захищає нашу державу, всіх, хто працює заради нашої держави, усіх, хто "відчуває Україну своїм власним домом".

Сьогодні ми, як і завжди, напередодні нашого Дня Незалежності України вшановуємо українські національні кольори – наш Прапор, який веде український народ крізь історію протягом століть. Ми об'єднані цими кольорами, ми об'єднані цим стягом із багатьма поколіннями українців, які бились заради України, які звільняли від загарбників нашу землю, які мріяли про незалежну Україну і які творили нашу національну державність,

– почав свою промову гарант України.

Президент наголосив, що у наших синьо-жовтих кольорах весь досвід українського народу, пам'ять українців та шлях України, який ніколи не був легким, але який зробив наших людей такими.

"Саме такими сміливими, якими люди козацького роду були і будуть завжди, такими сильними, які надихають весь світ, повертаючи не лише для себе, але й для людей інших народів впевненість, що у нашому світі все ж таки є місце для справедливості", – сказав він.

Бо ми зараз в цій війні, як зазначив лідер, в першу чергу відвойовуємо для України, для українців саме право на справедливість, на своє, на свою свободу, на свою національну гідність, на свою безпеку, на свою власну державу.

"І на те що злочинці, які прийшли зруйнувати Україну і які принесли руїни саме в наш дім, точно матимуть руїни у себе вдома", – підкреслив президент.

За його словами, історичний шлях України і дух наших національних кольорів навчив нас тому, що українське йде вгору, що Україна зміцнюється і досягає своїх цілей тільки за умови, коли наші люди дійсно разом.