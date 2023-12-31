Кожне своє завтра ми відстоюємо власноруч, – Зеленський привітав українців з Новим роком

Президент України ввечері 31 грудня привітав українців із Новим роком. Він зробив це за кілька годин до настання свята.

Володимир Зеленський привітав українців із прийдешнім Новим 2024 роком. Він зазначив, що ми не тільки бажаємо, а й робимо все, щоб побажання здійснилось.

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Ми відстоюємо кожне своє "завтра"

За словами президента, Новий рік по-українськи – коли не ми тільки вітаємо, а й діємо.

Ми, українці, як ніхто, знаємо, що краще завтра не настає саме, бо кожне своє завтра ми відстоюємо власноруч,

– наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що саме ця наша риса допоможе зробити 2024 рік таким, як ми хочемо. Він сказав, що ми створюємо не тільки новорічне диво, а й "цілорічне". Воно полягає у всіх українцях та у нашій рішучості та небайдужості.

Він побажав снаги тим, хто захищає майбутнє всього світу, а не тільки власне.

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