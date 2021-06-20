В цей час ми відчуваємо велике духовне піднесення, – Зеленський привітав українців з Трійцею

Президент Володимир Зеленський привітав українців з Зеленими святами. Глава держави зазначив, що в цей час люди набираються сил та енергії.

Привітання глави держави опублікували на сайті офіційного представництва та в інстаграмі. Президент побажав щастя, злагоди та любові кожній людині.

До теми 20 червня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

Президент побажав, аби домівки наповнились теплом та благодаттю

Сердечно вітаю вас із Днем Святої Трійці.У цей радісний святковий час ми відчуваємо велике духовне піднесення, набираємось енергії та сили, насолоджуємося пахощами різнотрав’я і теплим дружнім спілкуванням,

– сказав президент.

Зеленський побажав, щоб домівки українців наповнились теплом та благодаттю. Також від президента пролунало "гарних свят".

Що відомо про свято Трійці