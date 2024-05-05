У Бога на плечі – шеврон з прапором України: привітання Зеленського з Великоднем

Володимир Зеленський 5 травня записав до українців звернення з нагоди світлого свята Великодня. Президент подякував всім оборонцям країни та зауважив, що українці стають на коліна лише у молитві.

Зеленський наголосив, що Бог має на плечі шеврон з українським прапором. А з таким союзником Україні не страшні жодні виклики. Адже світло у темряві світить.

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Оборона від зла та темряви

Володимир Зеленський у зверненні наголосив, що Великдень символізує звільнення душі людини від рабства зла й темряви, а також – перемогу добра й справедливості, перемогу життя над смертю. Як зауважив президент, саме за це українці борються вже 802 дні поспіль. І це протистояння можна описати словами з Євангелія від Іоанна: "А Світло у темряві світить, і темрява не обгорнула його…"

Український гарант зауважив, що ці слова присвячені одній із виставок Софійського собору. Він продемонстрував ікони, що зображені на ящиках від боєприпасів.

Виставка з іконами у Софіївському соборі / скриншот Офісу президента

За словами Зеленського, кожна з цих ікон – немов божественний прояв і доказ того, що небо з Україною.

Відповідь на питання, чому українці вистояли. Бо у найважчих обставинах і в найтемніші часи ми здатні народжувати світло. На обпалених вогнем і горем дошках, зі змучених стражданнями українських міст і сіл. Поєднуючи, на перший погляд, несумісне: війну й Господа. Перемагаючи зло вірою. Перемагаючи біду надією,

– вказав він.

Як пояснив президент, у цих іконах можна розгледіти і зрозуміти почуття всього нашого народу, адже це неначе дзеркало, яке відображає дійсність у часи війни. І саме так зараз виглядають обереги українського народу.

"Саме так сьогодні ми відчуваємо Бога, який захищає нас руками наших воїнів. Саме так ми бачимо заступництво небесних сил, втілене в Силах безпеки й оборони України. Кожного українця й кожної українки, які віддають себе священній справі – обороні рідної землі від темряви та зла", – вказав президент.

Водночас на цих іконах викарбувані імена українських Героїв, які віддали свої життя, аби захистити Україну та народ. За словами Зеленського, саме вони показали, що українці стають на коліна лише для того, аби помолитися – ніколи перед ворогом.

Українська молитва

Володимир Зеленський наголосив, що Біблія вчить українців любові до ближнього.І зараз стало зрозуміло, що саме означають ці слова. Українці підтримують та допомагають одне одному навіть за сотні кілометрів. Всі ми стали одне одному ближчими, одне одному ближніми.

А колишній сусід, що постійно набивався нам у брати, для нас далекий на віки. Він порушив всі заповіді, зажадав наш дім, прийшов нас убивати. Світ бачить це.

Бог знає це. І ми віримо: у Бога на плечі – шеврон з українським прапором. Тож із таким союзником життя точно переможе смерть,

– вказав Зеленський.

Спільна молитва об'єднала українців на спільному шляху, коли кожен відчуває спільний біль. Молитва за бійців, які зустрічають Великдень в окопах і на позиціях. За наших воїнів світла, які стримують демонів на всіх напрямках. За тих, хто дотримується в житті ще однієї заповіді – захищати Україну. І найголовніше – за те, щоб усі вони повертались живими.

Українська молитва лунає за всіх цивільних, які щодня працюють, зміцнюючи держави – за тих, хто працює, аби здолати нечисть. Зеленський також вказав, що молитва стосується й дітей, у яких Росія вкрала дитинство, а також наших матерів і батьків, у яких забрали щасливу, спокійну старість.

Президент наголосив, що всі наші міста й села повинні відчувати Господню благодать, а не постійний терор зла. Над ними нависли чорні хмари й летять бомби й ракети тих, кому місце в пеклі, а не в українському небі.

Володимир Зеленський також пригадав слова, які написані в Софії над Орантою і які справдилися в нашому житті: "Бог серед міста, і воно не похитнеться. Бог допоможе йому перед світанком".

Сьогодні наша молитва – за всіх українців, які чекають цього світанку й неодмінно побачать його. Дочекаються миру, правди й Бога, який повернеться на випалену землю. Всіяну шрамами у вигляді воронок і траншей. Повернеться тишею, спокоєм, квітами замість мін на полях. Повернеться дитячим сміхом замість реву повітряної тривоги. Світло, яке повернеться на всю нашу Господом дану землю, на всі території, які чортами тимчасово окуповані. Бог повернеться в Маріуполь. На терикони й узбережжя морів. Так завжди було. Так точно буде,

– сказав президент.

Зеленський додав, що вірить в це щодня, а особливо – у Великдень. Адже історія доводить, що Україну не може стерти з лиця Землі ані ординська навала, ані нацистська окупація, ані російський терор.

Наприкінці президент побажав, нехай небеса зміцнюють українську волю в битві проти неволі, а також дадуть мужність для нових здобутків. Нехай Бог дасть Україні мудрість, аби цінувати все, що вже здобули, а також силу, щоб зберегти єдність.

"Нехай усім, хто віддав життя за Україну, Бог подарує вічний спокій їхнім душам і вічний мир їхнім нащадкам. Усім нашим дітям та онукам, усім нашим майбутнім поколінням. Які мають святе право знати, що таке мирний Великдень у мирній Україні. Сьогодні ми молимось за це і боремось за це. А світло у темряві світить", – наголосив Зеленський.

Привітання Сирського

Головнокомандувач Олександр Сирський також привітав українців зі світлим святом Великодня. Перш за все генерал звернувся до всіх українських військовослужбовців, які нині не можуть поділили радість цього святкового дня зі своєю родиною, бо нині вони воюють з ворогом на передовій. Головком висловив їм особливу подяку.

Цього дня бажаю усім українським воїнам міцного здоров'я, стійкості, сили та мужності. Нехай Воскреслий Господь, який переміг смерть, дає нам сили для перемоги над ворогом та утверджує нас у боротьбі добра над злом,

– вказав він.

Сирський зауважив, що попри всі труднощі варто пам'ятати, що після найтемнішої ночі приходить день. Після Христових страждань і смерті буде Воскресіння Христове. І після російської агресії прийде українська перемога.

У Великдень генерал закликав українців згадати у своїх молитвах кожного українського воїна, який прямо зараз відбиває російські атаки. Кожного, хто зараз на бойовому чергуванні.

Не забувайте і запросіть за родинний великодній стіл кожного українського ветерана – захисника і захисницю, які втратили своє здоров’я у боротьбі з російськими окупантами. Не залишайте їх самотніми, не залишайте їх забутими. Пам’ятайте про їх героїзм та мужність,

– наголосив Сирський.

Також головнокомандувач закликав не забувати кожного українського героя, який у боротьбі за свободу і незалежність України віддав найцінніше – своє життя. Адже саме завдяки їм ми можемо святкувати Великдень у незалежній Україні.

Привітання Буданова

Очільник ГУР Кирило Буданов також висловився з нагоди Великодня. Він зазначив, що у день Воскресіння Господнього світ радіє перемозі життя над смертю, добра над злом. Саме це утверджує віру, яка допоможе подолати найважчі труднощі у часи російської агресії.

Буданов зауважив, що обороняючи рідну землю українці використовують не лише зброю, а й свій розум і досвід. Ми діємо несподівано та влучно, щоб у потрібний момент завдати окупантам вирішального нищівного удару.

Тож нехай у ці великодні дні в тилу і на передовій, у домівках і окопах панує дух свята, а сила молитов і Благодатного вогню береже Україну та надає нам наснаги, оптимізму й сил для Перемоги,

– наголосив глава ГУР.