Зеленський привітав Усика із перемогою

У ніч із 18 на 19 травня Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі. Українця уже привітав Володимир Зеленський.

Довгоочікуваний бій провели у Саудівській Аравії. Український боксер став абсолютним чемпіоном світу у хевівейті.

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Привітання Зеленського

Українці бʼють потужно! І врешті-решт усіх наших противників буде подолано. Олександр Усик – абсолютний чемпіон світу! Важка битва, що доводить: українська витримка і сила народжують українську перемогу,

– написав Зеленський.

Зауважимо, що після перемоги Олександр подякував команді, країні, Ф'юрі, а свою перемогу він присвятив Україні та нашим військовим.

Ф'юрі заявив про реванш у жовтні

Олександр Усик здобув перемогу за роздільним рішенням суддів у бою проти Тайсона Ф'юрі, ставши абсолютним чемпіоном світу у хевівейті. Тайсон Ф'юрі прийняв поразку з гідністю, хоча висловив думку, що виграв більшість раундів.

"Виграв бій, на мою думку. Повертаємося до своїх сімей, а потім продовжимо в жовтні. Звісно, ми відпочинемо, а потім повернемось до справи у жовтні. Думав, що виграв бій, але не збираюся плакати та виправдовуватися", – сказав британець.

Тепер на боксерів чекає реванш. Ймовірно, що друга зустріч між Усиком та Ф'юрі відбудеться у жовтні 2024 року. Олександр Усик вже заявив про готовність надати супернику шанс на реванш.