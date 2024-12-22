"Ми українці і свого не віддамо": Зеленський привітав Усика із перемогою

Олександр Усик здобув чергову перемогу над британцем Тайсоном Ф'юрі. Не оминув цю подію і Володимир Зеленський, який уже привітам українця.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського. Він зазначив, що Усик в черговий раз довів, що українці не віддадуть свого.

Дивіться також Усик вдруге переміг Ф'юрі у 2024 році та захистив чемпіонські пояси

Як президент привітам Олександра Усика

Одразу після перемоги чергової перемоги Олександра Усика над Тайсоном Ф'юрі, його поривітам Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що ця перемога є надзвичайно важливою та потрібною всьому українському народу.

Зберігши чемпіонські пояси, Олександр доводить: ми українці і свого не віддамо. І хай як важко було – поборемо. Ринг, поле бою чи дипломатична арена – бʼємося і свого не віддамо,

– наголосив Зеленський.

Також до привітань українця приєднався голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Наш козак! Чудовий результат Усика. Дякую та вітаю", – написав він.

Крім того, окремо Усика привітали у Верховній Раді. Там українцю подякували за чергову перемогу та зазначили, що "історія світового боксу пишеться українцями".