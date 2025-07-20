Дякую, що кожен бій з Україною в серці, – Зеленський привітав Усика з перемогою
- Президент Володимир Зеленський привітав Олександра Усика з перемогою над Даніелем Дюбуа, назвавши його абсолютним чемпіоном та легендою.
- Усик переміг Дюбуа нокаутом, а Зеленський подякував боксеру за силу та натхнення для України.
У ніч на 20 липня Олександр Усик переміг Даніеля Дюбуа. Президент Володимир Зеленський привітав боксера.
Він назвав Усика абсолютним чемпіоном. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.
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Як Зеленський привітав Усика з перемогою?
Український президент подякував боксеру за силу та натхнення, яке він дає усій країні з кожною своєю перемогою.
Олександр Усик знову це зробив! Абсолютний чемпіон. Легенда. Наш. Дякую, що кожен бій з Україною в серці,
– написав Зеленський.
А також привітав з перемогою всю Україну та всіх, хто вболівав.
Зазначимо, що Усик блискуче завершив бій: спершу він відправив Дюбуа в нокдаун, а вже за кілька секунд "Динаміт" вдруге опинився на настилі рингу. Рефері зупинив поєдинок – це чистий нокаут і тріумф українського чемпіона.
Нагадаємо, що перший бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа відбувся в серпні 2023 року. Тоді українець переміг британця нокаутом у дев'ятому раунді. Проте Дюбуа досі не визнає своєї поразки.