Вперед до нових вершин, – Зеленський привітав Магучіх із "бронзою" Олімпіади

До скарбнички України на Олімпіаді-2020 додалася ще одна медаль. Цього разу "бронзу" виборола стрибунка Ярослава Магучіх.

Зі здобуттям бронзової медалі спортсменку привітав Володимир Зеленський.

Важливо Українка Магучіх здобула "бронзу" на Олімпіаді зі стрибків у висоту

Президент зауважив, що субота, 7 серпня, була щедра для нашої збірної на нагороди.

Дякую Ярославі Магучіх за здобуття для України "бронзи" в стрибках у висоту. Всього у збірної України вже 18 медалей! Вперед до нових вершин,

– наголосив Зеленський.

Зауважимо, що представництво України у стрибках у висоту було найбільшим. Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Ірина Геращенко намагались принести нашій країні ще декілька нагород.

Зрештою, бронзовою призеркою Олімпіади-2020 стала лише Ярослава Магучіх. Українка завершила виступ із 2 метрами. Перемогу здобула легкоатлетка ОКР Марія Лесіцкене – 2.04. "Срібло" здобула австралійка Нікола Макдермотт – 2.02.