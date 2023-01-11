Зеленський приїхав до Львова: яка мета візиту
Джерело:Володимир Зеленський
У середу, 11 січня, президент Зеленський приїхав до Львова. Глава держави розпочав свій візит з найважливішого – вшанування пам'яті українських воїнів.
Зокрема, Зеленський побував на Марсовому полі Личаківського кладовища. Там, разом з іншими посадовцями, він вшанував пам'ять воїнів, чиї життя забрали окупанти.
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Як проходила церемонія вшанування
На заході були також присутні міський голова Львова Андрій Садовий та керівник ОП Андрій Єрмак.
Посадовці вшанували полеглих бійців хвилиною мовчання, а згодом заспівали Гімн України.
Слава всім, хто віддав життя за нашу свободу і незалежність нашої держави! Слава Україні!
– йдеться у повідомленні Зеленського.
Зеленський вшанував пам'ять загиблих воїнів / Фото Львівська ОВА
Глава держави приїхав до Львова: дивіться відео
Яка мета візиту
Під час робочої поїздки до Львова Зеленський провів координаційну нараду щодо стану забезпечення охорони державного кордону та актуальної безпекової ситуації у північно-західних областях України.
Зокрема, йшлося про оперативну обстановку на кордоні з Білоруссю. Президенту також доповіли інформацію про контрдиверсійні заходи на відповідних територіях.
Крім того, Зеленському розповіли про стан та укріплення фортифікаційних споруд на кордоні, а також про матеріальне забезпечення прикордонників і військовослужбовців у регіонах, які межують із Білоруссю.
"Розуміємо, що, крім потужних заяв, ми нічого потужного там не бачимо, однак маємо бути готовими як на кордоні, так і в областях", – зазначив президент.
Учасники наради також заслухали інформацію щодо забезпечення захисту та надійного функціонування Рівненської АЕС.
Війна в Україні: останні новини
- 9 січня росіяни почали активно штурмувати Соледар, туди перенаправили велику кількість штурмових груп, сформованих в основному з резервів вагнерівців.
- Саме у Соледарі наразі найважча ситуація, у місті відбуваються жорсткі бої, окупанти наступають буквально по трупах своїх солдатів та поливають вогнем усе, що бачать – під удар потрапляють навіть російські сили.
- У ніч проти 11 січня пресслужба власника вагнерівців Пригожина заявила, що нібито вся територія Соледара взята під контроль їхніми бійцями.
- Ба більше, російські пропагандисти оприлюднили фото, на якому Пригожин нібито стоїть в соляній шахті в Соледарі. Та це виявилось фейком.
- Згодом в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ пояснили, що зазначене Пригожиним місцеперебування не відповідає дійсності, адже на фото зображені не соледарські шахти, а печери в районі Володимирівки Донецької області.
- Станом на 11 січня українські захисники ліквідували вже 112 960 окупантів. Лише за останню добу знищили 490 загарбників. Проте варто додати, що ці дані не є точними, оскільки тривають важкі бої, що ускладнюють підрахунок.
- В ISW вважають, що головна операція окупантів – захоплення Донецької області.