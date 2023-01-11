Зеленський приїхав до Львова: яка мета візиту

У середу, 11 січня, президент Зеленський приїхав до Львова. Глава держави розпочав свій візит з найважливішого – вшанування пам'яті українських воїнів.

Зокрема, Зеленський побував на Марсовому полі Личаківського кладовища. Там, разом з іншими посадовцями, він вшанував пам'ять воїнів, чиї життя забрали окупанти.

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Як проходила церемонія вшанування

На заході були також присутні міський голова Львова Андрій Садовий та керівник ОП Андрій Єрмак.

Посадовці вшанували полеглих бійців хвилиною мовчання, а згодом заспівали Гімн України.

Слава всім, хто віддав життя за нашу свободу і незалежність нашої держави! Слава Україні!

– йдеться у повідомленні Зеленського.

Зеленський вшанував пам'ять загиблих воїнів / Фото Львівська ОВА

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Яка мета візиту

Під час робочої поїздки до Львова Зеленський провів координаційну нараду щодо стану забезпечення охорони державного кордону та актуальної безпекової ситуації у північно-західних областях України.

Зокрема, йшлося про оперативну обстановку на кордоні з Білоруссю. Президенту також доповіли інформацію про контрдиверсійні заходи на відповідних територіях.

Крім того, Зеленському розповіли про стан та укріплення фортифікаційних споруд на кордоні, а також про матеріальне забезпечення прикордонників і військовослужбовців у регіонах, які межують із Білоруссю.

"Розуміємо, що, крім потужних заяв, ми нічого потужного там не бачимо, однак маємо бути готовими як на кордоні, так і в областях", – зазначив президент.

Учасники наради також заслухали інформацію щодо забезпечення захисту та надійного функціонування Рівненської АЕС.

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