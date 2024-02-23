Зеленський приїхав до Львова: він вшанував полеглих воїнів на Марсовому полі
Джерело:Володимир Зеленський
Президент України вдень 23 лютого прибув до Львова. Він відвідав Марсове поле.
Президент України прибув до Львова разом із прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Вони відвідали меморіал Марсове поле.
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У Зеленського запланована зустріч
Варто зауважити, що український лідер наголосив, що ми ніколи не забудемо героїв, які захищали нашу незалежність, свободу та майбутнє.
Крім цього, разом з ними пам'ять полеглих воїнів вшанував також мер Львова Андрій Садовий.
Лідер демократів у Сенаті США теж прибув до України. Чак Шумер написав, що вони із Зеленським зустрінуться. Він пояснив, що приїхав до нашої держави, щоб показати українцям, що США борються разом з нами.
Також він зазначив, що хоче вивчити потреби нашої армії та продемонструвати, що демократія під захистом.
Зеленський вшанував полеглих воїнів у Львові: дивіться відео
Зеленський пояснив, коли може скінчитися війна в Україні
- Володимир Зеленський прокоментував перспективи у війні з Росією. Президент переконаний, що війна закінчиться тільки тоді, коли весь світ усвідомить, що Путін є загрозою для його існування.
- Кремлівський диктатор своїми діями вже безліч раз довів, що найбільшу за територією державу очолює неадекватна людина. Зеленський також наголосив, що наразі світові лідери бояться кардинальних змін у Росії.
- Наразі світ з острахом сприймає можливість змін в Росії та ймовірність втрати Путіним влади. Однак Зеленський заявив, що війна може завершитися лише тоді, коли до світової спільноти прийде усвідомлення, що російський диктатор є серйозною загрозою для існування всього світу.