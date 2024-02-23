Зеленський приїхав до Львова: він вшанував полеглих воїнів на Марсовому полі

Президент України вдень 23 лютого прибув до Львова. Він відвідав Марсове поле.

Президент України прибув до Львова разом із прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Вони відвідали меморіал Марсове поле.

Дивіться також "Тигр на папері" – готуватися до найгіршого․ Які шанси в Європи вистояти у війні без США?

У Зеленського запланована зустріч

Варто зауважити, що український лідер наголосив, що ми ніколи не забудемо героїв, які захищали нашу незалежність, свободу та майбутнє.

Крім цього, разом з ними пам'ять полеглих воїнів вшанував також мер Львова Андрій Садовий.

Лідер демократів у Сенаті США теж прибув до України. Чак Шумер написав, що вони із Зеленським зустрінуться. Він пояснив, що приїхав до нашої держави, щоб показати українцям, що США борються разом з нами.

Також він зазначив, що хоче вивчити потреби нашої армії та продемонструвати, що демократія під захистом.

Зеленський вшанував полеглих воїнів у Львові: дивіться відео

Зеленський пояснив, коли може скінчитися війна в Україні