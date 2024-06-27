Зеленський приїхав до Львова

Президент Зеленський приїхав 27 червня до Львова. Він відвідав Марсове поле та вшанував пам'ять захисників України.

В ОВА додали, що про візит президента не оголошували раніше.

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Президент прибув до Львова

Володимир Зеленський 27 червня прибув до Львова.

У Львові президент України ушанував пам'ять загиблих українських захисників. На Марсовому полі Личаківського кладовища Глава держави поклав квіти до могил захисників України, які полягли в боях із російськими окупантами.

Голова Львівської ОВА зазначив, що Зеленський прибув на Львівщину з неоголошеним візитом. "Вшанували пам'ять усіх наших воїнів, які віддали життя у теперішній poсiйcько-українській війні", – написав очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Львів. Марсове поле. Пам'ятаємо, якою є ціна свободи, незалежності та майбутнього для нашої держави. Ніколи не забудемо кожного й кожну, чиї сміливість і сила здобували волю для України,

– підкреслив Зеленський.

На Личаківському кладовищі Зеленський ушанував пам'ять загиблих захисників України: дивіться відео