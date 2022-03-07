Зеленський прийняв рішення відкликати українських миротворців з усіх місій у світі

7 березня 2022 , 23:39
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Джерело:

фейсбук Андрія Сибіги

Володимир Зеленський відкликає українських миротворців з усіх місій у світі. Про це повідомили в Офісі Президента.

Заступник керівника ОП Андрій Сибіга опублікував у фейсбуці скан відповідного указу глави держави. У ньому мовиться, що наші миротворці зараз потрібні в україні – для протистояння російській навалі. 

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Українські миротворці повернуться додому – битися з Росією

Президент України Володимир Зеленський прийняв рішення відкликати українських миротворців – високопрофесійних військових – з усіх місій у світі. Разом з обладнанням,
– написав Сибіга.

І додав, що це потрібно "для посилення вже зараз нашої армії у відсічі російській агресії".


Указ Зеленського щодо миротворців / Фото Сибіги

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Автор: Олесь Друкач