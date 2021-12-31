Зеленський призначив голову ДБР: що відомо про Олексія Сухачова

Володимир Зеленський призначив голову ДБР. Новим очільником відомства став Олексій Сухачов.

Відповідний указ президент підписав 31 грудня. Про це повідомили на сайті Офісу Президента.

Зауважте Зеленський призначив нового начальника контррозвідки СБУ

Зеленський призначив главу ДБР

Відповідно до частини третьої статті 10, частини першої статті 11 закону про Державне бюро розслідувань постановляю призначити Сухачова Олексія Олександровича Директором Державного бюро розслідувань строком на 5 років,

– мовиться в указі президента.

Відомо, що Олексій Сухачов став виконувачем обов'язків директора ДБР у вересні 2020 року. Перед цим нетривалий час – заступником директора бюро.

Що відомо про Олексія Сухачова: коротко

На сайті ДБР повідомили, що Олексій Сухачов народився у 1978 році в Харкові. За спеціальністю правник.

У 2000 році закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого.

Олексій Сухачов також доктор юридичних наук, він захистив дисертацію за спеціальністю "Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність". Він є заслужений юрист України.

З 2000 року він почав військову службу в органах держбезпеки. Згодом став заступником начальника Головного управління Центрального управління СБУ.

У 2017 – 2019 роках – був заступником начальника Департаменту Генпрокуратури України.

У 2019 – 2020 роках – проходив військову службу в Службі зовнішньої розвідки. У серпні 2020 року став заступником Директора Державного бюро розслідувань.

Скандали довкола обрання голів САП та ДБР – дивіться відео