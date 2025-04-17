Зеленський призначив нових голів Сумської, Луганської ОВА та звільнив начальника Херсонської МВА

Президент Володимир Зеленський підписав укази про призначення нових голів Сумської та Луганської обласних військових адміністрацій. Окрім цього, він також звільнив начальника Херсонської міської військової адміністрації.

Відповідні укази з’явилися на сайті Офісу Президента. Про це повідомляє 24 Канал.

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Хто очолить Сумську та Луганську ОВА

Новим очільником Сумської ОВА став Олег Григоров. Раніше він працював заступником начальника Головного управління Національної поліції України в Сумській області, також обіймав посаду начальника слідчого управління Нацполіції в Запорізькій області та начальника Головного управління Нацполіції в Луганській області.

Тоді як начальником Луганської ОВА Зеленський призначив Олексія Харченка. Окрім цього, президент звільнив з посади начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка.