Зеленський призначив скандального Кіпера головою Одеської ОВА

На Одещині призначили нового голову обласної державної адміністрації. Ним став Кіпер Олег Олександрович.

Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. Зауважимо, що раніше Кіпер був керівником Київської міської прокуратури.

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Що відомо про нового голову Одеської ОВА

Олег Кіпер народився у 1980 році у селі Тимкове Одеської області. У 2002 році закінчив Одеську національну юридичну академію.

На останньому році навчання Кіпер почав працювати в органах прокуратури.

Обіймав посаду слідчого Котовської міжрайонної прокуратури Одеської області, потім був прокурором відділу.

Працював у прокуратурі Івано-Франківської області.

Після цього його призначили заступником начальника управління – начальника відділу Генеральної прокуратури України.

Скандали з Кіпером

Нещодавно Кіпер потрапив у скандал через те, що виїхав у відпустку за кордон наприкінці 2022 року. Сам він пояснив, що нібито відпустка була "за сімейними обставинами".

Окрім цього, його дружина Ірина до 2022 року мала російське громадянство. Вона займалася підприємницькою діяльністю у сфері виробництва електроенергії та оренди техніки.

Втім, після початку повномасштабного вторгнення дружина Кіпера змінила паспорт на український.

Кіпер потрапив під люстрацію

У 2014 році Кіпер потрапив під дію закону про люстрацію, бо тоді працював у Генпрокуратурі Януковича. Посадовця внесли до списку осіб, яким було заборонено обіймати державні посади.

У 2019 році Окружний адмінсуд поновив його на посаді та визнав люстрацію незаконною. 2020 року Кіпер став заступником прокурора Києва, а згодом очолив Київську міську прокуратуру.

Кіпер має нагороди

Посадовець має звання старшого радника юстиції. Також він відзначений нагрудними знаками "За сумлінну службу в органах прокуратури" ІІІ та ІІ ступенів.

Зеленський підписав укази про звільнення 5 голів ОВА

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський звільнив з посад 5 очільників обласних військових адміністрацій. Зокрема, Сумщини, Херсонщини та Запоріжжя. Це стосується:

Ярослава Янушевича – голови Херсонської обласної державної адміністрації;

Дмитра Живицького – голови Сумської обласної державної адміністрації;

Олександра Старуха – голови Запорізької обласної державної адміністрації;

Валентина Резніченка – голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації;

Олексія Кулеби – голови Київської обласної державної адміністрації.

Зауважимо, що натомість Олексія Кулебу призначили заступником керівника Офісу Президента.